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19.10.2022  15:19   Дмитро Колонєй

Арештовано майно підприємства росіянки у центрі Харкова

У Харкові суд задовольнив клопотання прокуратури.

Арештовано майно підприємства росіянки у центрі Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, єдиною засновницею приватного підприємства у Київському районі є громадянка РФ, яка проживає в Краснодарському краю. 
 
З урахуванням того, що існує значний ризик вчинення дій службовими особами вищевказаного суб'єкта господарської діяльності на шкоду України, є необхідною заборона здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо майна підприємства.
 
Оціночна вартість заарештованих нежитлових приміщень загальною площею 274,2 кв. м. складає майже 7,5 млн гривень.   Наразі вживаються заходи щодо передачі вказаного майна в АРМА.
 
Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  арест имущества, агрессия россии, харьков
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