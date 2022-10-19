19.10.2022 15:19 Дмитро Колонєй

Арештовано майно підприємства росіянки у центрі Харкова

У Харкові суд задовольнив клопотання прокуратури.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, єдиною засновницею приватного підприємства у Київському районі є громадянка РФ, яка проживає в Краснодарському краю.

З урахуванням того, що існує значний ризик вчинення дій службовими особами вищевказаного суб'єкта господарської діяльності на шкоду України, є необхідною заборона здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо майна підприємства.

Оціночна вартість заарештованих нежитлових приміщень загальною площею 274,2 кв. м. складає майже 7,5 млн гривень. Наразі вживаються заходи щодо передачі вказаного майна в АРМА.

Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.