28.09.2022 18:56 Дмитро Колонєй

На мільони арештовані корпоративні права підприємств, які засновані громадянами РФ у Харкові

Арештоване в Харкові майно перелано в АРМА.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру 28 вересня 2022 року за клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму майже 15 млн грн, а також на комплекс приміщень загальною площею понад 1000 кв. метрів.

Йдеться про низку зареєстрованих на території Харківської області підприємств з різними видами діяльності, серед яких ведення оптової і роздрібної торгівлі, надання в оренду нерухомості, надання ветеринарних послуг, діяльність ресторанів тощо. Засновниками вказаних підприємств є громадяни РФ. Наразі за процесуального керівництва обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, службовими особами зазначених підприємств (ч. 2 ст. 209 КК України).

Арештоване майно та корпоративні права передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Харківською обласною прокуратурою спільно з ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та за інформаційного забезпечення ГУ ДПС у Харківській області продовжується вжиття заходів щодо арешту майна та корпоративних прав російських бізнесменів.