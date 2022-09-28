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28.09.2022  18:56   Дмитро Колонєй

На мільони арештовані корпоративні права підприємств, які засновані громадянами РФ у Харкові

Арештоване в Харкові майно перелано в АРМА.

Арештовані корпоративні права підприємств, які засновані громадянами РФ у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру 28 вересня 2022 року за клопотанням прокурорів Харківської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права підприємств, засновниками яких є громадяни РФ, на загальну суму майже 15 млн грн, а також на комплекс приміщень загальною площею понад 1000 кв. метрів.
 
Йдеться про низку зареєстрованих на території Харківської області підприємств з різними видами діяльності, серед яких ведення оптової і роздрібної торгівлі, надання в оренду нерухомості, надання ветеринарних послуг, діяльність ресторанів тощо. Засновниками вказаних підприємств є громадяни РФ. Наразі за процесуального керівництва обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах, службовими особами зазначених підприємств (ч. 2 ст. 209 КК України).
 
Арештоване майно та корпоративні права передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
 
Харківською обласною прокуратурою спільно з ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області та за інформаційного забезпечення ГУ ДПС у Харківській області продовжується вжиття заходів щодо арешту майна та корпоративних прав російських бізнесменів.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, арест имущества, харьков
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