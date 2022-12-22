22.12.2022 15:59 Дмитро Колонєй

У Харкові арештовно майно російського підприємця

Арешт майна у Харкові був накладений за клопотанням окружної прокуратури.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, засновником та власником приватного підприємства, розташованого по вул. Індустріальній у м. Харкові, є громадянин РФ. Основним видом діяльності компанії є холодне штампування та гнуття.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронцями встановлено значний ризик прийняття рішень керівництвом підприємства у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

21 грудня 2022 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора та арештував дві нежитлові будівлі загальною площею понад 5600 кв. м, що належать вказаній компанії.

Наразі вживаються заходи щодо передачі вказаного майна до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.