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22.12.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

Харківська державна академія дизайну та мистецтв потребує допомоги

Будівля Харківської державної академії дизайну та мистецтв є пам’яткою архітектури.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що будівля Харківської державної академії дизайну та мистецтв — пам’ятка архітектури. Вона має художню та типологічну цінність як яскравий приклад архітектури громадських споруд в стилі «українського модерну» початку ХХ ст., у якій значною мірою збережено автентичність об’ємно-просторового та стилістичного рішень.
 
Від обстрілів центральної частини Харкова російськими військами 2 березня будівля академії зазнала часткових руйнувань.
 
Долучитися до відновлення пам’ятки можна тут.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  харьков, помощь
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