22.12.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

Харківська державна академія дизайну та мистецтв потребує допомоги

Будівля Харківської державної академії дизайну та мистецтв є пам’яткою архітектури.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що будівля Харківської державної академії дизайну та мистецтв — пам’ятка архітектури. Вона має художню та типологічну цінність як яскравий приклад архітектури громадських споруд в стилі «українського модерну» початку ХХ ст., у якій значною мірою збережено автентичність об’ємно-просторового та стилістичного рішень.

Від обстрілів центральної частини Харкова російськими військами 2 березня будівля академії зазнала часткових руйнувань.

Долучитися до відновлення пам’ятки можна тут