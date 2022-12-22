22.12.2022 16:37 Дмитро Колонєй
Як уберегтися від телефонних шахраїв радить харківська поліція
Харківські зловмисники використовують різні способи, аби отримати доступ до банківських даних громадян.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на ГУ Нацполіції, кіберполіція застерігає від телефонних шахраїв, які видають себе за співробітників банку. Вон и використовують ріхні підходи:
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«Вашу карту заблоковано»,
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«з вашого рахунку підозріла транзакція»,
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«ми здійснюємо перевірку клієнтів»,
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«нові правила під час воєнного стану»,
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застосоаують технологію спуфінгу для підміни номера телефону. На іншому кінці «проводу» може бути навіть окупант, а на екрані вашого ґаджета буде відображатися український номер банку, пенсійного фонду, податкової, поліції тощо.
Пам’ятайте, що ким би не представся співбесідник телефоном і які б приводи не називав, не повідомляйте ніколи дані своєї банківської картки, особливо CVV, терміну дії картки, одноразових паролів з SMS, даних для авторизації в онлайн-банкінгу.
Якщо ви стали жертвою телефонного шахрайства, подайте звернення на сайті кіберполіції
або зверніться до найближчого відділення поліції.
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