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22.12.2022  16:37   Дмитро Колонєй

Як уберегтися від телефонних шахраїв радить харківська поліція

Харківські зловмисники використовують різні способи, аби отримати доступ до банківських даних громадян.

Стало відомо, як уберегтися від телефонних шахраїв. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ Нацполіції, кіберполіція застерігає від телефонних шахраїв, які видають себе за співробітників банку. Вон и використовують ріхні підходи:
  • «Вашу карту заблоковано»,
  • «з вашого рахунку підозріла транзакція»,
  • «ми здійснюємо перевірку клієнтів»,
  • «нові правила під час воєнного стану»,
  • застосоаують технологію спуфінгу для підміни номера телефону. На іншому кінці «проводу» може бути навіть окупант, а на екрані вашого ґаджета буде відображатися український номер банку, пенсійного фонду, податкової, поліції тощо.
 
Пам’ятайте, що ким би не представся співбесідник телефоном і які б приводи не називав, не повідомляйте ніколи дані своєї банківської картки, особливо CVV, терміну дії картки, одноразових паролів з SMS, даних для авторизації в онлайн-банкінгу.
 
Якщо ви стали жертвою телефонного шахрайства, подайте звернення на сайті кіберполіції або зверніться до найближчого відділення поліції.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, украина
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