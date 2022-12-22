22.12.2022 16:53 Дмитро Колонєй
У ці важкі для всіх нас часи, ми найсильніше відчуваємо, як багато від вас залежить - Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов привітав енергетиків з професійним світом.
У ці важкі для всіх нас часи, ми найсильніше відчуваємо, як багато від вас залежить - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі звернувся з привітаннями до енергетиків:
"Дорогі енергетики!
Вітаю вас з професійним святом!
Важливість вашої роботи ми цінували завжди, але саме зараз, у ці важкі для всіх нас часи, найсильніше відчуваємо, як багато від вас залежить.
Бажаю вам попри все зберігати запаси власного життєвого заряду та долати наслідки будь-яких ворожих атак!
Щиро дякую за щоденну працю на максимумі своїх потужностей, за наближення Перемоги та віру у світле майбутнє України!"
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