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22.12.2022  16:53   Дмитро Колонєй

У ці важкі для всіх нас часи, ми найсильніше відчуваємо, як багато від вас залежить - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав енергетиків з професійним світом.


У ці важкі для всіх нас часи, ми найсильніше відчуваємо, як багато від вас залежить - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на  своєму Телеграм-каналі звернувся з привітаннями до енергетиків:  
 
"Дорогі енергетики! 
 
Вітаю вас з професійним святом! 
Важливість вашої роботи ми цінували завжди, але саме зараз, у ці важкі для всіх нас часи, найсильніше відчуваємо, як багато від вас залежить. 
 
Бажаю вам попри все зберігати запаси власного життєвого заряду та долати наслідки будь-яких ворожих атак! 
 
Щиро дякую за щоденну  працю на максимумі своїх потужностей, за наближення Перемоги та віру у світле майбутнє України!"
 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, поздравление, харьков
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