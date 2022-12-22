22.12.2022 16:53 Дмитро Колонєй

У ці важкі для всіх нас часи, ми найсильніше відчуваємо, як багато від вас залежить - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав енергетиків з професійним світом.



У ці важкі для всіх нас часи, ми найсильніше відчуваємо, як багато від вас залежить - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі звернувся з привітаннями до енергетиків:

"Дорогі енергетики!

Вітаю вас з професійним святом!

Важливість вашої роботи ми цінували завжди, але саме зараз, у ці важкі для всіх нас часи, найсильніше відчуваємо, як багато від вас залежить.

Бажаю вам попри все зберігати запаси власного життєвого заряду та долати наслідки будь-яких ворожих атак!

Щиро дякую за щоденну працю на максимумі своїх потужностей, за наближення Перемоги та віру у світле майбутнє України!"