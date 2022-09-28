28.09.2022 18:19 Дмитро Колонєй

Несмотря на сильные разрушения, мы работаем, предоставляем все коммунальные услуги, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов наголосив на на зустрічі із представниками ЮНІСЕФ.



Несмотря на сильные разрушения, мы работаем, предоставляем все коммунальные услуги, - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов на зустрічі з представниками ЮНІСЕФ подякував за підтримку Харкова та всього українського народу, після чого сторони виділили кілька напрямів подальшої співпраці. Так, було обговорено питання надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям та сім'ям із дітьми-інвалідами. Представники ЮНІСЕФ запропонували організувати у приміщенні залізничного вокзалу дитячий куточок, закупити для школярів канцелярські товари, а також допомогти з імунізацією, зокрема з вакцинацією проти коронавірусу.

Серед питань, що обговорювалися, - і відновлення міста. Ігор Терехов повідомив, що внаслідок останніх обстрілів пошкодження отримали об'єкти критичної інфраструктури.

«Мы - самодостаточный сильный город. Несмотря на сильные разрушения и то, что против нас сейчас ведется война, мы работаем, предоставляем все коммунальные услуги», - наголосив Ігор Терехов.

Представники ЮНІСЕФ зазначили, що готові допомогти місту з відновленням систем водопостачання.