19.10.2022 15:00 Віталій Хінєвіч

У рамках обов’язкової евакуації українці отримують горошову підтримку

Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від Уряду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Урядовий портал.

Повідомляється, що у рамках обов’язкової евакуації українці отримують грошову підтримку від Уряду.

«Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від Уряду в сумі 2200 грн на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибуттю.

Також Уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання: щомісяця 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей чи осіб з інвалідністю. Долучаються й міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами допомоги»,- розповіла Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещу.

Вона нагадала, що прихисток евакуйованим з Донеччини забезпечують опорні регіони, які чекають на переселенців протягом декількох місяців.