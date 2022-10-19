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19.10.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

У рамках обов’язкової евакуації українці отримують горошову підтримку

Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від Уряду.

гривня
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Урядовий портал.
 
Повідомляється, що у рамках обов’язкової евакуації українці отримують грошову підтримку від Уряду. 
 
«Люди, які виїжджають у рамках обов’язкової евакуації з Донеччини, отримують кеш-підтримку від Уряду в сумі 2200 грн на людину, незалежно від віку та кількості членів родини. Ці гроші надаються одразу по прибуттю.
 
Також Уряд гарантує виплату допомоги ВПО на проживання: щомісяця 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей чи осіб з інвалідністю. Долучаються й міжнародні гуманітарні організації зі своїми благодійними програмами допомоги»,- розповіла Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещу.
 
Вона нагадала, що прихисток евакуйованим з Донеччини забезпечують опорні регіони, які чекають на переселенців протягом декількох місяців.
 
Нагадаємо, в Україні посилили контроль за відпуском лікарських препаратів.
 
 
Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  помощь
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