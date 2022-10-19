19.10.2022 14:53 Василь Голосний

В Харкові відновлюють пошкоджені російським агресором контактні мережі тролейбусів (фото)

КП «Міськелектротранссервіс» продовжує відновлювати контактну мережу тролейбусу до мікрорайону "Горизонт", пошкоджену внаслідок військової агресії російської федерації.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Комунальним підприємством «Міськелектротранссервіс» продовжується виконання комплексу заходів з відновлення контактної мережі тролейбусу по просп. Героїв Харкова та по бульвару Сергія Грицевця від вул. Плиткової до РК «мікрорайон Горизонт», яка була пошкоджена внаслідок військової агресії російської федерації.

Станом на 19.10.2022 р. продовжуються роботи з монтажу поперечних несучих тросів, вже виконані роботи з установки опор контактної мережі та монтажу кронштейнів.



Відновлення контактної мережі на даній ділянці дозволить замінити тролейбуси з автономним ходом звичайними тролейбусами на маршруті № 46 РК «вул. Дванадцятого Квітня» - РК «мікрорайон Горизонт», що забезпечить підвищення якості надання транспортних послуг для мешканців мікрорайону «Горизонт».

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