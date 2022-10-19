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19.10.2022  14:46   Дмитро Колонєй

У Білорусі побоюються соціального вибуху

Про це інформує воєнна розвідка України.

Побоюються соціального вибуху у Білорусі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланям на ГУР МО України, білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої “часткової мобілізації” в країні агресорці та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації у РБ, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні.
 
У РБ усвідомлюють усю небезпеку прийняття рішення про відкрите приєднання до широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.
 
У зв’язку з цим, презилдент РБ намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати в. путіну, що своїми діями він виконує союзницькі зобов’язання, відволікаючі значну частину резервів ЗС України від можливого їх застосування на фронті на сході та півдні України.
 
Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів.
 
Зазначене свідчіть, що влада республіки не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах РФ.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, мобилизация, украина
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