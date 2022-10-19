19.10.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

В Україні посилили контроль за відпуском лікарських препаратів

Верховна Рада України ухвалила відповідний закон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що 18 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів» (реєстр. № 7444), що дозволить посилити контроль за відпуском рецептурних ліків в Україні та зробити процес прозорим і безпечним.

Також це рішення є підґрунтям законодавчої бази для повноцінного впровадження електронного рецепта.

Таким чином, ці зміни встановлюють:

заборону медичним працівникам призначати лікарські засоби, що мають відпускатися з аптечних закладів за рецептом, без оформлення відповідного рецепта;

пряму заборону на рівні законодавства відпуску з аптечних закладів рецептурних лікарських засобів без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням встановленого МОЗ порядку відпуску лікарських засобів.

Зміни до законодавства почнуть діяти через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Нагадаємо, у деокупованих населених пунктах Харківської області відкриваються аптеки.