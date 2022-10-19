19.10.2022 12:15 Віталій Хінєвіч
У Харкові чоловік вчинив жорстоке вбивство
Невідомий напав на чоловіка з ножем.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 16 жовтня о 22.45 правоохоронці отримали інформацію про напад на чоловіка. Невідомий чоловік ударив ножем у грудях 38-річного громадянина.
Лікарі надали першу медичну допомогу потерпілому, проте дорогою до лікарні він помер.
Поліцейські затримали 28-річного нападника. Він розповів, куди викинув ніж, речові докази направлені на експертизу.
Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, окупанти в Харківській області обстріляли
автомобілі швидкої допомоги.
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