19.10.2022 12:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік вчинив жорстоке вбивство

Невідомий напав на чоловіка з ножем.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 16 жовтня о 22.45 правоохоронці отримали інформацію про напад на чоловіка. Невідомий чоловік ударив ножем у грудях 38-річного громадянина.

Лікарі надали першу медичну допомогу потерпілому, проте дорогою до лікарні він помер.

Поліцейські затримали 28-річного нападника. Він розповів, куди викинув ніж, речові докази направлені на експертизу.

Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, окупанти в Харківській області обстріляли автомобілі швидкої допомоги.