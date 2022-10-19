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19.10.2022  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік вчинив жорстоке вбивство

Невідомий напав на чоловіка з ножем.

Напав на людину
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 16 жовтня о 22.45 правоохоронці отримали інформацію про напад на чоловіка. Невідомий чоловік ударив ножем у грудях 38-річного громадянина.
 
Лікарі надали першу медичну допомогу потерпілому, проте дорогою до лікарні він помер.
 
Поліцейські затримали 28-річного нападника. Він розповів, куди викинув ніж, речові докази направлені на експертизу.
 
Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, окупанти в Харківській області обстріляли автомобілі швидкої допомоги.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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