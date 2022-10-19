19.10.2022 11:57 Рита Парфенова

Комунальники Харькова дбають про роботу ліфтів

Спеціалісти КСП «Харківміськліфт» щодобово усувають наслідки аварій та руйнувань, зокрема, причини короткочасних непередбачених зупинок ліфтів та відключень світла.

Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, передає РЕДПОСТ.



Кожного дня після проведення ремонтно-відновлювальних робіт здійснюється запуск ліфтів. Так, за минулий тиждень було запущено 22 ліфти (у двох випадках причиною простою стали планові роботи РЕМ).



Зокрема, 11 ліфтів запустили у Шевченківському районі, чотири – у Салтівському, два – в Індустріальному та по одному у Немишлянському, Слобідському та Новобаварському районах.



Зазначимо, усього в житлових будинках міста в робочому стані знаходяться 6 297 ліфтів.

Нагадаємо, фахівці КП «Харківські теплові мережі» переводять джерела теплопостачання міста на зимову схему роботи.





