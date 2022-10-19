Комунальники Харькова дбають про роботу ліфтів

Спеціалісти КСП «Харківміськліфт» щодобово усувають наслідки аварій та руйнувань, зокрема, причини короткочасних непередбачених зупинок ліфтів та відключень світла.
Про це повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, передає РЕДПОСТ.
Кожного дня після проведення ремонтно-відновлювальних робіт здійснюється запуск ліфтів. Так, за минулий тиждень було запущено 22 ліфти (у двох випадках причиною простою стали планові роботи РЕМ).
Зокрема, 11 ліфтів запустили у Шевченківському районі, чотири – у Салтівському, два – в Індустріальному та по одному у Немишлянському, Слобідському та Новобаварському районах.
Зазначимо, усього в житлових будинках міста в робочому стані знаходяться 6 297 ліфтів.
Нагадаємо, фахівці КП «Харківські теплові мережі» переводять джерела теплопостачання міста на зимову схему роботи.
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