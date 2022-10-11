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11.10.2022  15:49   Дмитро Колонєй

Майже три десятки ліфтів щотижня відновлюють комунальники Харкова

Про це інформує КСП «Харківміськліфт».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланнмя на КСП «Харківміськліфт», завдяки працівникам підприємства у житлових будинках комунальної форми власності працює 6299 ліфтів.  
 
Щодня після проведення ремонтно-відновлювальних робіт здійснюється запуск кабін.
 
Комунальники з 3 по 7 жовтня 2022 року запустили 25 ліфтів:
 
  • 8 - у Шевченківському,
  • 3 - в Індустріальному,
  • 4 - у Київському,
  • 1 - у Немишлянському,
  • 3 - у Салтівському,
  • 2 - у Слобідському,
  • 2 - в Основ'янському,
  • 1 - у Холодногірському,
  • 1 - у Новобаварському районах
Крім того, робітники КСП відновили електрозабезпечення будинку у пров. Верхівському.  
 
Всього 9 жовтня бригади електромонтерів виконали 33 заявки з питань роботи внутрішньобудинкових електромереж та відпрацювали 71 заявку з питань електромеханіки ліфтів.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, лифт, харьков
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