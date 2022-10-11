11.10.2022 15:49 Дмитро Колонєй

Майже три десятки ліфтів щотижня відновлюють комунальники Харкова

Про це інформує КСП «Харківміськліфт».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланнмя на КСП «Харківміськліфт», завдяки працівникам підприємства у житлових будинках комунальної форми власності працює 6299 ліфтів.

Щодня після проведення ремонтно-відновлювальних робіт здійснюється запуск кабін.

Комунальники з 3 по 7 жовтня 2022 року запустили 25 ліфтів:

8 - у Шевченківському,

3 - в Індустріальному,

4 - у Київському,

1 - у Немишлянському,

3 - у Салтівському,

2 - у Слобідському,

2 - в Основ'янському,

1 - у Холодногірському,

1 - у Новобаварському районах

Крім того, робітники КСП відновили електрозабезпечення будинку у пров. Верхівському.

Всього 9 жовтня бригади електромонтерів виконали 33 заявки з питань роботи внутрішньобудинкових електромереж та відпрацювали 71 заявку з питань електромеханіки ліфтів.