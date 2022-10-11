11.10.2022 15:49 Дмитро Колонєй
Майже три десятки ліфтів щотижня відновлюють комунальники Харкова
Про це інформує КСП «Харківміськліфт».
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланнмя на КСП «Харківміськліфт», завдяки працівникам підприємства у житлових будинках комунальної форми власності працює 6299 ліфтів.
Щодня після проведення ремонтно-відновлювальних робіт здійснюється запуск кабін.
Комунальники з 3 по 7 жовтня 2022 року запустили 25 ліфтів:
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8 - у Шевченківському,
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3 - в Індустріальному,
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4 - у Київському,
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1 - у Немишлянському,
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3 - у Салтівському,
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2 - у Слобідському,
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2 - в Основ'янському,
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1 - у Холодногірському,
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1 - у Новобаварському районах
Крім того, робітники КСП відновили електрозабезпечення будинку у пров. Верхівському.
Всього 9 жовтня бригади електромонтерів виконали 33 заявки з питань роботи внутрішньобудинкових електромереж та відпрацювали 71 заявку з питань електромеханіки ліфтів.
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