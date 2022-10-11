11.10.2022 15:31 Дмитро Колонєй

Під Харковом позбавлені копоративних прав два десятки громадян країни-агресорки

Арешт прав на мільйони гривень під Харковом здійснено за ініціативою прокуратури.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у низки підприємств на території Дергачівської територіальної громади та Харківського району правоохоронці виявили «руський слід». Засновники компаній — 19 громадян держави-агресорки, які проживають у Москві, Білгороді, Санкт-Петербурзі, Таганрозі та інших російських містах.

Компанії займаються різними видами діяльності: проведенням будівельних робіт, оптовою торгівлею продуктами харчування, організацією різних видів відпочинку та розваг, діяльністю з азартних ігор тощо. Росіяни отримують в Україні прибуток від господарської діяльності компаній та сплачують налоги до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні.

Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ та схиляння службових осіб до взаємодії зі країною-агресором.

7 жовтня Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора окружної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права засновників-росіян зазначених підприємств на суму понад 3 млн гривень.

Наразі триває передача активів до управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Досудове розслідування проводитиме СВ Управління СБУ в Харківській області.