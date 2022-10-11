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11.10.2022  15:31   Дмитро Колонєй

Під Харковом позбавлені копоративних прав два десятки громадян країни-агресорки

Арешт прав на мільйони гривень під Харковом здійснено за ініціативою прокуратури.

Позбавлені копоративних прав майже два десятки громадян країни-агресорки під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у низки підприємств на території Дергачівської територіальної громади та Харківського району правоохоронці виявили «руський слід». Засновники компаній — 19 громадян держави-агресорки, які проживають у Москві, Білгороді, Санкт-Петербурзі, Таганрозі та інших російських містах.
 
Компанії займаються різними видами діяльності: проведенням будівельних робіт, оптовою торгівлею продуктами харчування, організацією різних видів відпочинку та розваг, діяльністю з азартних ігор тощо. Росіяни отримують в Україні прибуток від господарської діяльності компаній та сплачують налоги до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні.
Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з РФ та схиляння службових осіб до взаємодії зі країною-агресором.
7 жовтня Київський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора окружної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права засновників-росіян зазначених підприємств на суму понад 3 млн гривень.
 
Наразі триває передача активів до управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Досудове розслідування проводитиме СВ Управління СБУ в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, арест корпоративных прав, харьков, дергачи
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