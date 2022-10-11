11.10.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Україна повернула дітей, яких окупанти примусово вивезли з Харківської області до росії

В Україну повернулися 37 дітей, яких окупанти депортували до росії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та України в цілому.

Повідомляється, що наприкінці серпня окупанти примусово вивезли з Харківської області на територію росії дітей, незважаючи на те, що у всіх є батьки.

Наразі – за сприяння Мінреінтеграції – родини возз’єдналися та знаходяться в безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово.

«Процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи»,- зазначили в Міністерстві.