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11.10.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

Україна повернула дітей, яких окупанти примусово вивезли з Харківської області до росії

В Україну повернулися 37 дітей, яких окупанти депортували до росії.

діти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України  та України в цілому.
 
Повідомляється, що наприкінці серпня окупанти примусово вивезли з Харківської області на територію росії дітей, незважаючи на те, що у всіх є батьки.
 
Наразі – за сприяння Мінреінтеграції – родини возз’єдналися та знаходяться в безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово.
 
«Процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи»,- зазначили в Міністерстві.
 
Нагадаємо, у Харківській області знайшли тіло людини зі слідами тортур.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та України в цілому
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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