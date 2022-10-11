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11.10.2022  14:53   Дмитро Колонєй

Загарбники готують удари дронами по Україні з території Білорусі

Про це інформує воєнна розвідка України.

Готують удари по Україні дронами Shahed-136 окупанти з території Білорусі
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, до БНР надходять іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» (в армії агресора перейменовані на «Герань-2»). Станом на 10 жовтня 2022 року на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня 2022 року планується завезти ще 8.
 
Також Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «Кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область).
 
Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.
 
В ролі основних «постачальників» виступають:
  • 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);
  • 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);
  • 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);
  • 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);
  • 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).
Вантажі мають прибути на залізничні станції «каменска» (каменськ-шахтинський) та «марцево» (Таганрог) Ростовської області.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, дроны, харьков, украина
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