11.10.2022 14:53 Дмитро Колонєй
Загарбники готують удари дронами по Україні з території Білорусі
Про це інформує воєнна розвідка України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ГУР МО України, до БНР надходять іранські дрони-камікадзе «Shahed-136» (в армії агресора перейменовані на «Герань-2»). Станом на 10 жовтня 2022 року на територію країни було завезено 32 зазначених БПЛА, до 14 жовтня 2022 року планується завезти ще 8.
Також Білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «Кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область).
Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.
В ролі основних «постачальників» виступають:
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46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);
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43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);
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391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);
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969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);
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288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).
Вантажі мають прибути на залізничні станції «каменска» (каменськ-шахтинський) та «марцево» (Таганрог) Ростовської області.
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