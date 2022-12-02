02.12.2022 15:59 Дмитро Колонєй
У ЗСУ запрацював онлайн-курс із тактики застосування дронів
Про це інформує воєнна розвідка України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, Ф Інструктори Фонду “Повернись живим” розробили навчальний курс із тактики застосування в бойових умовах найпоширеніших у ЗС України коптерів DJI Мavic 3 та Autel EVO.
Навчання на зазначеному курсі дасть оператору концентровану базу знань з питань:
-
які бойові задачі здатні вирішувати коптери цивільного призначення, з чого почати роботу;
-
як застосовувати дрони у критичних ситуаціях.
Курс призначений виключно для військовослужбовців ЗС України та доступний на освітній платформі Prometheus.
Тривалість курсу – 10 годин. Складається з відео- й текстових лекцій, а також тестових завдань. По його успішному проходженню оператор отримає сертифікат.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0