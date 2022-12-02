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02.12.2022  15:59   Дмитро Колонєй

У ЗСУ запрацював онлайн-курс із тактики застосування дронів

Про це інформує воєнна розвідка України.

Запрацював онлайн-курс із тактики застосування дронів у ЗСУ
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, Ф Інструктори Фонду “Повернись живим”  розробили навчальний курс із тактики застосування в бойових умовах найпоширеніших у ЗС України коптерів DJI Мavic 3 та Autel EVO.
 
Навчання на зазначеному курсі дасть оператору концентровану базу знань з питань:
 
  1. які бойові задачі здатні вирішувати коптери цивільного призначення, з чого почати роботу;
  2. як застосовувати дрони у критичних ситуаціях.
 
Курс призначений виключно для військовослужбовців ЗС України та доступний на освітній платформі Prometheus.
 
Тривалість курсу – 10 годин. Складається з відео- й текстових лекцій, а також тестових завдань. По його успішному проходженню оператор отримає сертифікат.
 
Як долучитися до навчання й інші подробиці – за посиланням
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  дроны, обучение, украина
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