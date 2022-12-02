02.12.2022 16:05 Віталій Хінєвіч

Медичні заклади Харківської області отримали лікарняні ліжка

Харківська область отримала допомогу від Міжнародних партнерів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що медзаклади регіону отримають 360 лікарняних ліжок та анестезіологічні апарати.

Перші партії по 65 ліжок і 2 анестезіологічні апарати вже відправлені до лікарень Харкова та області. Обладнання передали із Нюрнбергу.

«Це трисекційні функціональні ліжка. Вони оснащені електронним керуванням, що дозволяє пацієнтові більш комфортно почуватися на лікарняному ліжку. Завдяки цьому ми повністю виключаємо прояв пролежнів», - зазначила заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанна Овчарова.

У першу чергу ці ліжка будуть передані на баланс лікарень деокупованих територій Харківщини або тих районів, що суттєво постраждали від ракетних обстрілів окупантів.

Нагадаємо, майже 16 тисяч безкоштовних гарячих обідів отримали харків’яни упродовж дня.