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02.12.2022  16:16   Дмитро Колонєй

Харківській лікарні допоміг спецпідрозділ воєнної розвідки

Про візіт допомоги у Харківську лікарню № 31 розповіли у ГУР МО України

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, спецпідрозділ управління “Кракен” спільно з волонтерами волонтерами благодійного фонду “Гуманітарний центр Харківщини” відвідали міську клінічну лікарню № 31 міста Харків та доставили лікарям гуманітарний вантаж, до складу якого увійшли медичні препарати, спеціальне обладнання та побутова хімія.
 
“Під час війни медичні заклади не мають змоги самотужки закривати всі свої потреби, тому весь час потребують допомоги з ліками та медичними матеріалами. Наші лікарі – наші герої! Увесь світ пишається вашою самовідданою роботою. Усе буде Україна! Перемога незабаром!”, – зазначили розвідники.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  гуманитарная помощь, агрессия россии, харьков
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