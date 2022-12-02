02.12.2022 16:40 Віталій Хінєвіч

У Балаклії відновив роботу сервісний центр МВС

Прийом громадян здійснюється за допомогою електронної черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Балаклійську міську раду.

Повідомляється, що в деокупованій Балаклії відкрили новий сервісний центр МВС, який відповідає сучасним європейським стандартам та в якому надаватимуть повний спектр послуг.

Зокрема, можна швидко та комфортно замінити чи отримати посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати авто, скласти іспити на керування транспортного засобу. Також доступна електронна черга та нова інформаційна система.

Експертна служба МВС України також пропонує наступні види досліджень:

дослідження ідентифікаційних номерів транспортного засобу: номер кузову, шасі, двигуна;

дослідження реєстраційних документів, що супроводжують транспортний засіб;

оцінка колісних засобів;

визначення об’єму двигуна;

визначення року виготовлення колісного транспортного засобу.

Ознайомитись з графіком роботи центру можна за посиланням