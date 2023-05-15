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15.05.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

Послуги сервісних центрів МВС тепер можна отримати і за закордонним паспортом

Відтепер українці можуть отримати послуги сервісних центрів МВС, надавши закордонний паспорт або його електронний варіант у застосунку Дія.

МВС
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Відповідна постанова, яка розширює перелік документів, що надаються особою для отримання послуг у сервісних центрах МВС, була ухвалена Урядом. 
 
До цього у переліку документів, які обов’язково надавалися для ідентифікації особи, був лише внутрішній паспорт громадянина України. Вже починаючи з 11 травня, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт. 
 
У МВС нагадують, що паспорт потрібен для отримання усіх послуг сервісних центрів, таких як: здача теоретичних і практичних іспитів, отримання посвідчення водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів тощо
 
Важливо: якщо громадянин надає ID-картку без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію свого місця проживання, він має також надати довідку про реєстрацію місця проживання особи. Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи.
 
Консультації щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном: (044) 290-19-88, а також на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook або на сайті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як українцям за кордоном відновити втрачений паспорт.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  мвс, паспорт
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