15.05.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

Послуги сервісних центрів МВС тепер можна отримати і за закордонним паспортом

Відтепер українці можуть отримати послуги сервісних центрів МВС, надавши закордонний паспорт або його електронний варіант у застосунку Дія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідна постанова, яка розширює перелік документів, що надаються особою для отримання послуг у сервісних центрах МВС, була ухвалена Урядом.

До цього у переліку документів, які обов’язково надавалися для ідентифікації особи, був лише внутрішній паспорт громадянина України. Вже починаючи з 11 травня, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт.

У МВС нагадують, що паспорт потрібен для отримання усіх послуг сервісних центрів, таких як: здача теоретичних і практичних іспитів, отримання посвідчення водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів тощо

Важливо: якщо громадянин надає ID-картку без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію свого місця проживання, він має також надати довідку про реєстрацію місця проживання особи. Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи.

Консультації щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном: (044) 290-19-88, а також на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook або на сайті.

Раніше РЕДПОСТ писав, як українцям за кордоном відновити втрачений паспорт.



