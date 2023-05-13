13.05.2023 18:40 Віталій Хінєвіч

Як українцям за кордоном відновити втрачений паспорт

У разі виникнення такої ситуації українцям необхідно дотримуватися певного алгоритму дій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Після втрати паспорта слід відразу звернутися до найближчого відділення поліції для складання відповідної заяви.

За результатами прийому заяви має бути видана копія протоколу або довідка про тимчасову відсутність закордонного паспорта.

З цією довідкою необхідно звернутися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України для оформлення нового закордонного паспорта або ж для отримання посвідчення особи на повернення в Україну.

Після повернення додому потрібно звернутися до Державної міграційної служби, щоб повідомити про втрату документа й оформити новий.

Важливо: Оформити або відновити втрачені паспортні документи можна у будь-якому підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації.



