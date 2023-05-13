13.05.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

Для переселенців і ветеранів в Україні запускають освітню програму з електронної комерції

В Україні стартує програма E-Export Intensive, яка покликана залучити до електронної комерції переселенців, ветеранів і підприємців, що постраждали через війну, повідомляє Мінекономіки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Навчальний курс допоможе ознайомитися зі всіма аспектами роботи в сегменті e-commerce, зокрема з відкриттям магазину і здійсненням перших продажів на найпопулярніших платформах eBay, Etsy, Amazon, Shopify.

18 травня відбудетьсяокремий захід, на якому презентують низку грантових можливостей. Зокрема, гранти для ветеранів і другого з подружжя на розвиток або створення власного бізнесу, а також гранти для малих і середніх підприємств. Зареєструватися на семінар можна за посиланням.

E-Export Intensive протягом червня-липня передбачає серію безкоштовних практичних вебінарів. Долучитися до навчального процесу можна, попередньо зареєструвавшись онлайн.

Програма E-Export Intensive реалізована на базі проєкту Укрпошти Е-Export School за підтримки Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», компаній Payoneer і Disqover Agency.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області планують створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів для проведення НМТ.



