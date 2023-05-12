12.05.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

НМТ-2023: у Харківській області планують створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів

Основна сесія національного мультипредметного тесту відбудеться з 5 по 23 червня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

На основну сесію НМТ зареєструвалося 11 992 учасники. Зокрема, це 9570 випускників поточного року і 2422 випускники минулих років.

«Цього року зареєструвалося на 5166 учасників (75,7 %) більше, ніж минулого року. З урахуванням кількісних показників для основних сесій НМТ планується створити 30 тимчасових екзаменаційних центрів у 9 населених пунктах Харківської області на базі закладів освіти», – прокоментували в Департаменті науки і освіти Харківської ОВА.

Обираючи предмет додаткового блоку, 6169 вступників Харківщини надали перевагу історії України, 3592 вибрали англійську мову. Також 1756 учасників складатимуть НМТ з біології. Всього НМТ буде містити три блоки завдань, два з яких обов’язкові – це українська мова та математика.

З 5 до 12 червня зможуть зареєструватися на додаткову сесію вступники, які з поважних причин не змогли цього зробити під час основного періоду або яким було відмовлено в реєстрації.



