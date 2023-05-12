Допоможіть знайти: на Харківщині зник чоловік у жіночому одязі

На Харківщині розшукують 37-річного Сергія Іванова, який потребує меднагляду.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на "Мілена", на Харквіщині зник 37-річний Cергій Іванов - худорлявий чоловік із чорними очима 180 см на зріст, із темним із сивиною нестриженим волоссям із бородою та вусами. Він вийшов із свого будинку у смт. Високий, у першій половині дня 9 травня 2023 року у тено-синій куртці з кишенями, синіх жиночих джинсах, темній жіночій кофтці із сірими написами іноземною мовою по боках, червоній шапці із двома чорними смугами по боках, чорних шкарпетках та сірих гумових капцях.
Особлива прикмета: ліворуч зверху відсутній зуб.
Має особливості поведінки
Потребує медичної допомоги
Якщо хтось має інформацію про чоловіка, прохання звертатися за телефонами 068 777 0 112 або 102.
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