12.05.2023 17:19 Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: на Харківщині зник чоловік у жіночому одязі

На Харківщині розшукують 37-річного Сергія Іванова, який потребує меднагляду.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на "Мілена", на Харквіщині зник 37-річний Cергій Іванов - худорлявий чоловік із чорними очима 180 см на зріст, із темним із сивиною нестриженим волоссям із бородою та вусами. Він вийшов із свого будинку у смт. Високий, у першій половині дня 9 травня 2023 року у тено-синій куртці з кишенями, синіх жиночих джинсах, темній жіночій кофтці із сірими написами іноземною мовою по боках, червоній шапці із двома чорними смугами по боках, чорних шкарпетках та сірих гумових капцях.

Особлива прикмета: ліворуч зверху відсутній зуб.

Має особливості поведінки

Потребує медичної допомоги

Якщо хтось має інформацію про чоловіка, прохання звертатися за телефонами 068 777 0 112 або 102.



