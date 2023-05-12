12.05.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Газовики замінять аварійні ділянки газопроводів у Золочівській громаді

Фахівці проведуть ремонтні роботи, а також виконають випробування газорозподільної системи та газових вводів у оселях споживачів для ліквідації можливих пошкоджень труб у будинках.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Для забезпечення стабільної роботи газорозподільної системи у Золочівській громаді та можливості споживачам безаварійно отримувати природний газ у домоволодіння, АТ «Харківгаз» проведе ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводах високого, середнього, низького тиску у селах Одноробівка та Гур’їв Козачок, у тому числі замінить аварійні ділянки газових мереж і відключаючих пристроїв на них.

Запланований час проведення основних ремонтних робіт – з 15 по 19 травня 2023 року.

Після проведення основних ремонтів, відновлення газопостачання домоволодінь буде проводитись поетапно, починаючи з 19 травня, з урахування всіх діючих вимог безпеки при використанні газу.



