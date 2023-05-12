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12.05.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Газовики замінять аварійні ділянки газопроводів у Золочівській громаді

Фахівці проведуть ремонтні роботи, а також виконають випробування газорозподільної системи та газових вводів у оселях споживачів для ліквідації можливих пошкоджень труб у будинках.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Для забезпечення стабільної роботи газорозподільної системи у Золочівській громаді та можливості споживачам безаварійно отримувати природний газ у домоволодіння,  АТ «Харківгаз» проведе ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводах високого, середнього, низького тиску у селах  Одноробівка  та Гур’їв Козачок, у тому числі замінить аварійні ділянки газових мереж і відключаючих пристроїв на них.
 
Запланований час проведення основних ремонтних робіт – з 15 по 19 травня 2023 року. 
 
Після проведення основних ремонтів, відновлення газопостачання домоволодінь буде проводитись поетапно, починаючи  з 19 травня, з урахування всіх діючих вимог безпеки при використанні газу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають аварію.
 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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