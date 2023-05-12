12.05.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Скільки гектарів засіяли аграрії на Харківщині

Весняно-польові роботи ведуться в Лозівському, Красноградському та частинах Богодухівського, Харківського і Чугуївського районів області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Цього сезону планують засіяти 634 тисячі гектарів сільгоспугідь, що на 18% більше від площ 2022 року. Нині на Харківщині сіють яру пшеницю, соняшник, кукурудзу, гречку та сою. Наразі аграрії Харківської області уже засіяли понад 230 тис. га посівних площ.

«На посівах озимини тривало кущіння, в південній частині області відмічали появу нижнього вузла соломини. Висота рослин на кінець декади, при фазі «кущіння» становила від 21 до 29 см. Це добрий показник на нинішній період», - пояснив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

У тому числі аграрії ведуть посівну на розмінованих територіях. Загалом розмінування територій для проведення польових робіт потребують понад 570 тисяч гектарів угідь.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно усувають аварію.



