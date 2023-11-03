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03.11.2023  16:35   Віталій Хінєвіч

У Харківській області завершують посів озимих культур

Господарства регіону засіяли озиминою майже 223 тисячі гектарів, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов, передає РЕДПОСТ .

 
Всього заплановано засіяти озиму пшеницю, ячмінь, жито на площі 246,6 тисячі гектарів. Також триває посів ріпаку - його засіяли на площі 13,8 тисячі гектарів, що на 30% більше від прогнозу.
 
«Переважна більшість аграріїв не планує суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами у 2024 році в порівнянні з минулим сезоном. Роботи на полях тривають відповідно до періоду. Із застосуванням мінеральних добрив посів озимих культур на зерно здійснено на 59% посіяних площ. Сходи озимих зернових культур отримані на 51% засіяних площ», - розповів Євген Іванов.
 
Також на полях області тривають роботи зі збору пізніх зернових культур. Господарства області обробили 417 тисяч гектарів або 77% до площі збирання. На них аграрії намолотили 1,756 мільйона тонн зерна. Лідерами зі збирання врожаю стали Красноградський, Богодухівський та Лозівський райони.
 
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Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, аграрії
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