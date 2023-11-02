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02.11.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Фахівці у громадах Чугуївського району підвищують якість та надійність електропостачання

Співробітники Чугуївського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" провели заходи щодо покращення якості та надійності електропостачання у п'яти громадах в зоні обслуговування, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов, відповідні роботи проведено у 15-ти населених пунктах Малинівської, Чкаловської, Чугуївської, Новопокровської та Печенізької громад.
 
"Коли нам потрібно було відновити електропостачання одразу у багатьох селах та селищах, знеструмлених внаслідок бойових дій, ми ремонтували обладнання таким чином, щоб воно передавало електричну енергію, і споживачі якнайшвидше отримали світло.
 
Зараз ми проводимо ретельний огляд мереж, щоб визначити ділянки, які найбільше постраждали через обстріли і потребують додаткової уваги наших спеціалістів. Десь повністю міняємо провід, десь встановлюємо нові електроопори. Виконання цих заходів має неабияке значення, особливо в осінньо-зимовий період, адже дуже впливає на якість та надійність електропостачання", - зазначив Андрій Семенов.
 
Нагадаємо, в зоні обслуговування Чугуївського РЕМ заживлено всі населені пункти, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.
 
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Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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