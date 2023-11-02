Ігор Терехов: Ми працюємо над тим, щоб якомога більше учнів мали змогу вчитися офлайн

Від початку нової чверті метрошколу Харкова відвідує на 200 дітей більше, ніж з 1 вересня.
Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
«З першого вересня наші школярі пішли в так звану метрошколу. Нам вдалося це зробити. Те, що з початку цієї чверті у Харкові на 200 учнів побільшало, які будуть навчатися в метрошколі, це добрий знак, і день від дня все більше і більше охочих навчатися віч-на-віч у метрошколі. Тому ми почали будувати підземну школу, розраховану на 450 учнів в одну зміну. Це буде дуже значуща подія для нас», – зазначив мер.
Міський голова розповів, що у різних районах Харкова проектуються підземні школи, щоб школярі мали змогу вчитися не тільки в режимі онлайн, а й офлайн.
«Я вдячний всім будівельникам, вчителям, які відгукнулися на наші ініціативи. Сьогодні мі разом працюємо над тим, щоб якомога більше учнів мали змогу вчитися в режимі офлайн», – зазначив Ігор Терехов.
Комментариев: 0
Дійте в рамках приказки «сім разів відміряй – один відріж». У будь-яких справах не варто чекати від поступок і компромісів.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі буде сильний дощ. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
Щорічно 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочинів проти журналістів.
влажность:
давление:
ветер: