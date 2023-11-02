02.11.2023 14:04 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Ми працюємо над тим, щоб якомога більше учнів мали змогу вчитися офлайн

Від початку нової чверті метрошколу Харкова відвідує на 200 дітей більше, ніж з 1 вересня.



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Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«З першого вересня наші школярі пішли в так звану метрошколу. Нам вдалося це зробити. Те, що з початку цієї чверті у Харкові на 200 учнів побільшало, які будуть навчатися в метрошколі, це добрий знак, і день від дня все більше і більше охочих навчатися віч-на-віч у метрошколі. Тому ми почали будувати підземну школу, розраховану на 450 учнів в одну зміну. Це буде дуже значуща подія для нас»‎, – зазначив мер.



Міський голова розповів, що у різних районах Харкова проектуються підземні школи, щоб школярі мали змогу вчитися не тільки в режимі онлайн, а й офлайн.

«Я вдячний всім будівельникам, вчителям, які відгукнулися на наші ініціативи. Сьогодні мі разом працюємо над тим, щоб якомога більше учнів мали змогу вчитися в режимі офлайн», – зазначив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада вжила заходів щодо можливих обстрілів критичної та енергетичної інфраструктури Харкова.