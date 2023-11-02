02.11.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці затримали зловмисників, які жорстоко побили чоловіка у Харкові

Для пошуку зловмисників була створена слідчо-оперативна група, допитані свідки, зібрані речові докази. Постраждалий з важкими травмами знаходиться в лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталася 13 жовтня. До чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Бакуліна двоє невідомих побили 38-річного чоловіка і він лежить без свідомості. На місце події виїхала слідчо-оперативна група ХРУП №3.

За даним фактом слідчий вніс відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В ході слідства злочин перекваліфікували на ч.2 ст.15, п.12 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

В ході проведення оперативних слідчих дій працівники Управління карного розшуку, слідчого управління, полку поліції особливого призначення, КОРДу, ХРУП № 3 та з залученням можливостей управління кримінального аналізу встановили осіб, які брали участь у вчиненні злочину. Ними виявилися 41-річний безробітній житель Харківського району та 30-річний житель Харкова.

1 листопада 2023 року правоохоронці провели 26 санкціонованих судом та 5 невідкладних обшуків на території Харківської та Полтавської областей, в ході яких вилучили речові докази, зокрема, мобільні телефони, рації, одяг, взуття, документи, кастети, сім-картки мобільного звʼязку, рації.

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова, Харківської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. Двом нападникам обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram