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02.11.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 2 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1060 вакансій.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
 Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • 1. Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн.
  • 2. Лікар загальної практики-сімейний лікар – 20 000 грн.
  • 3. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 19 500 грн.
  • 4. Обмотувальник елементів електричних машин  – 19 000 грн.
  • 5. Бухгалтер – 18 000 грн.
  • 6. Терміст – 17 990 грн. 
  • 7. Економіст – 16 600 грн.
  • 8. Вантажник – 16 000 грн.
  • 9. Слюсар аварійно-відновлювальних робіт – 15 900 грн.
  • 10. Вагар – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.  
 
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
 
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості доступна за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося 3529 дітей.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  вакансії, харків
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