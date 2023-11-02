02.11.2023 13:20 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 2 листопада 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1060 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Терапевт мови і мовлення – 23 000 грн.
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2. Лікар загальної практики-сімейний лікар – 20 000 грн.
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3. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 19 500 грн.
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4. Обмотувальник елементів електричних машин – 19 000 грн.
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5. Бухгалтер – 18 000 грн.
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6. Терміст – 17 990 грн.
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7. Економіст – 16 600 грн.
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8. Вантажник – 16 000 грн.
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9. Слюсар аварійно-відновлювальних робіт – 15 900 грн.
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10. Вагар – 12 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості доступна за посиланням.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилося
3529 дітей.
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