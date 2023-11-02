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02.11.2023  11:04   Рита Парфенова

Безпрецедентний випадок в країні: Ігор Терехов про підготовку Харкова до опалювального сезону в умовах можливих обстрілів

Влада вжила заходів щодо можливих обстрілів критичної та енергетичної інфраструктури міста.

ігор терехов

Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

Він зазначив, що Харків пережив дуже важкий опалювальний сезон торік і спочатку цього року.

«Ми зробили певні висновки, що стосується можливих обстрілів критичної та енергетичної інфраструктури, та виконали все залежне від нас, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру», – запевнив мер міста.

За словами Ігоря Терехова, під час цьогорічної підготовки до опалювального сезону перекладено багато трубопроводів. «Наприклад, у цьому році нам вдалося перекласти 220 кілометрів магістральних трубопроводів. Це безпрецедентний випадок, який є сьогодні в країні. Дуже багато зроблено для того, щоб стало пройти опалювальний сезон», – зазначив міський голова.

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«Ми розуміємо, що ворог підступний й буде намагатися зруйнувати нашу критичну, енергетичну інфраструктуру, але я впевнений, що ми витримаємо все це», – резюмував Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада залучає державні субвенції та кошти міського бюджету для відбудови житлової та критичної інфраструктури Харкова.
Тэги:  опалювальний сезон, ігор терехов, харків
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