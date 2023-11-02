02.11.2023 14:51 Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка заробила сотні тисяч на співпраці з окупантами та втекла

Мешканка Харківщини вивозила українське зерно у РФ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 34-річна лаборантка на одному з агропідприємств Ківшарівки Куп’янського району, під час окупації селища перейшла на бік ворога:

добровільно, отримавши «погодження» від представників окупаційної адміністрації, стала директором цього агропідприємства;

отримала патент «на торгову діяльність, сферу громадського харчування, сферу обслуговування населення»;

організувала вивіз з території вказаного підприємства понад 200 тис. кг пшениці та кукурудзи до

РФ, за що отримала грошову винагороду у сотні тисяч російських рублів;

наприкінці серпня 2022 року вона як «директорка» підприємства уклала договір з так званим «Государственным предприятиям «Купянская железная дорога» на подачу залізничних вагонів для здійснення вивезення сільськогосподарських культур на територію РФ.

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Наразі жінка переховується від слідства, її оголошено у розшук. Обвинувачену судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Жінці загрожує тюремний строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.