02.11.2023 12:35 Віталій Хінєвіч

Комунальники у селищі Жуковського планово змінюють водоводи

Бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» завершили заміну 300 метрів технічно зношеної ділянки водоводу на проспекті Жуковського в Київському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 2 листопада, начальник дільниці з перекладки та санації водопровідних мереж Ніяз Ахмедов, магістральний трубопровід діаметром 315 мм забезпечує водопостачання споживачів селища Жуковського та мешканців приватного сектору Київського району.

«Традиційно, роботи довгострокові, такі як заміна технічно зношених ділянок водоводів, проводимо без відключення споживачів. Перекладали методом санації,як найбільш економічно вигідним, із застосуванням сучасних технологій та нових поліетиленових труб, термін експлуатації яких понад 50 років.

Відновлювальні та укладальні етапи закінчені. Також капітально відремонтували оглядові колодязі, встановили нову запірну арматуру. На даний момент завершили перепідключення водоводів, і водопостачання вже здійснюється оновленою ділянкою магістралі. На мережах проведено всі передбачені перед запуском води попередні технологічні процеси», - зазначив Ніяз Ахмедов.

З його слів, наразі ремонтники активно закінчують роботи з благоустрою на місці реконструкції ділянки водоводу.

Як зазначили на підприємстві, з початку року бригади комплексу «Харківводопостачання» у Київському районі переклали понад 3.8 км водоводів із заміною 58 засувок та 49 люків. Також встановили 56 пожежних гідрантів і упорядкували 127 водорозбірних колонок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники у Новобаварському районі переклали понад 2 кілометра трубопроводів.