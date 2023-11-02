02.11.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Економити від 20% до 40% витрат на оплату комунальних послуг: Ігор Терехов про облаштування індивідуальних теплових пункти

За останні три роки ми обладнали 823 індивідуальних теплових пункти в багатоповерхівках міста, 80 з яких — цьогоріч.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, мер зазначив, що йдеться про 8900 абонентів, у котрих тепер є можливість економити від 20% до 40% витрат на оплату комунальних послуг, оскільки кожен будинок, де встановлений ІТП, самостійно регулює подачу тепла залежно від погодних умов.

«І сьогодні для нас особливо важливо продовжувати реалізовувати цю ініціативу в рамках комплексної модернізації системи опалення Харкова. Адже в умовах війни ІТП слугують ще й додатковою гарантією для забезпечення національної енергетичної безпеки»,- повідомив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що влада вжила заходів щодо можливих обстрілів критичної та енергетичної інфраструктури міста.