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02.11.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Економити від 20% до 40% витрат на оплату комунальних послуг: Ігор Терехов про облаштування індивідуальних теплових пункти

За останні три роки ми обладнали 823 індивідуальних теплових пункти в багатоповерхівках міста, 80 з яких — цьогоріч.

 
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Зокрема, мер зазначив, що йдеться про 8900 абонентів, у котрих тепер є можливість економити від 20% до 40% витрат на оплату комунальних послуг, оскільки кожен будинок, де встановлений ІТП, самостійно регулює подачу тепла залежно від погодних умов.
 
«І сьогодні для нас особливо важливо продовжувати реалізовувати цю ініціативу в рамках комплексної модернізації системи опалення Харкова. Адже в умовах війни ІТП слугують ще й додатковою гарантією для забезпечення національної енергетичної безпеки»,- повідомив Ігор Терехов.
 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що влада вжила заходів щодо можливих обстрілів критичної та енергетичної інфраструктури міста.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  жкг, харків, ігор терехов
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