У Харкові рятувальники продовжують усувати наслідки нічного удару ворожих БПЛА по навчальному закладу (фото)

З самого ранку 3 листопада харківські рятувальники розпочали аварійно-рятувальні роботи на частково зруйнованій триповерховій будівлі навчального закладу в Основ’янському районі Харкова, яку вночі атакував ворожий дрон.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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