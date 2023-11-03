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03.11.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники продовжують усувати наслідки нічного удару ворожих БПЛА по навчальному закладу (фото)

З самого ранку 3 листопада харківські рятувальники розпочали аварійно-рятувальні роботи на частково зруйнованій триповерховій будівлі навчального закладу в Основ’янському районі Харкова, яку вночі атакував ворожий дрон.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Рятувальники-верхолази аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Харківській області за допомогою важкої інженерної техніки та спецінструменту проводили демонтаж аварійних будівельних конструкцій, скидали їх донизу, розчищали прилеглу територію від будівельного сміття. 
 
 
Задіяно 16 чоловік особового складу ДСНС і 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
 
 
 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 10 безпілотників атакували Харків та передмістя проти ночі 3 листопада.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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