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03.11.2023  08:06   Рита Парфенова

Вночі ворог вдарив БпЛА по Харкову: рятувальники гасили 5 пожеж (відео)

П'ять пожеж сталося проти ночі 3 листопада у Харкові та області внаслідок масованої атаки ворожими безпілотниками.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, близько опівночі 2-го на 3-е листопада противник здійснив масовані атаки за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА) по Харкову та Харківському районі області.

Результатом цих атак стало п'ять пожеж у Основ'янському та Шевченківському районах міста Харкова, а також в Харківському районі області.

За різними адресами горіли житлові будинки, гаражі, господарські споруди, легкові автомобілі, адміністративна будівля, автосервіс (СТО), навчальний заклад та недіюча будівля цеху.

Загалом для ліквідації наслідків ворожих атак було задіяно 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 140 чоловік особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Найбільша пожежа сталася у Основ’янському районі міста Харкова. Вогнем були охоплені: триповерхова адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв.м. Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші будівлі, що розміщені впритул. За попередніми даними постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 12 одиниць техніки та 68 чоловік особового складу. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на інші приміщення.

Раніше РЕДПОСТ писа, що мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл міста.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  бпла, дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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