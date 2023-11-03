Щонайменше 10 безпілотників атакували Харків та передмістя вночі (відео, фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, за попередніми даними, про постраждалих не відомо, але троє місцевих мешканців отримали діагноз гострої реакції на стрес.

Наслідками удару безпілотників було загоряння гаражів, знищені автомобілі, а також зруйновані господарчі споруди. Одна з атак призвела до пошкодження навчального закладу, де постраждали другий і третій поверхи, дах будівлі, а також конструкційні елементи. Пожежа також охопила житловий будинок, адміністративну будівлю та автосервіс. На щастя, всі пожежі були під контролем і ліквідовані.

Слідчі та криміналісти ведуть документування наслідків цих обстрілів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що п'ять пожеж сталося проти ночі 3 листопада у Харкові та області внаслідок масованої атаки ворожими безпілотниками.