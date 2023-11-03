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03.11.2023  08:54   Рита Парфенова

Масований удар безпілотниками по Харкову: до лікарів звернулося 8 людей, у тому числі діти

Нічна атака російських безпілотників по Харкову та передмістям завдала шкоди здоров'ю мешканців Основ'янського району.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За його словами, ворог атакував місто безпілотниками «Герань». Саме їхні фрагменти знайдені на місцях влучань.
 
В Основʼянському районі ворожі БпЛА влучили в житлові будинки та гаражі, пошкоджено 8 автомобілів, зруйнувано навчальний заклад. Внаслідок вибухових хвиль постраждали прилеглі будинки та споруди.
 
До медиків звернулися 8 людей, у тому числі двоє дітей 10 та 2 років. Діагноз – гостра реакція на стрес. Лікарі надали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.
 
У Шевченківському районі Харкова внаслідок атаки дронів горів гараж, автомобілі. Пошкоджень зазнали щонайменше 8 житлових будинків.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 10 безпілотників атакували Харків та передмістя проти ночі 3 листопада. П'ять пожеж сталося у Харкові та області внаслідок масованої атаки ворожими безпілотниками.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  бпла, обстріл, харків, агрессия россии
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