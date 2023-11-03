Масований удар безпілотниками по Харкову: до лікарів звернулося 8 людей, у тому числі діти

Нічна атака російських безпілотників по Харкову та передмістям завдала шкоди здоров'ю мешканців Основ'янського району.
Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 10 безпілотників атакували Харків та передмістя проти ночі 3 листопада. П'ять пожеж сталося у Харкові та області внаслідок масованої атаки ворожими безпілотниками.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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