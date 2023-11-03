03.11.2023 08:54 Рита Парфенова

Масований удар безпілотниками по Харкову: до лікарів звернулося 8 людей, у тому числі діти

Нічна атака російських безпілотників по Харкову та передмістям завдала шкоди здоров'ю мешканців Основ'янського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, ворог атакував місто безпілотниками «Герань». Саме їхні фрагменти знайдені на місцях влучань.

В Основʼянському районі ворожі БпЛА влучили в житлові будинки та гаражі, пошкоджено 8 автомобілів, зруйнувано навчальний заклад. Внаслідок вибухових хвиль постраждали прилеглі будинки та споруди.

До медиків звернулися 8 людей, у тому числі двоє дітей 10 та 2 років. Діагноз – гостра реакція на стрес. Лікарі надали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.

У Шевченківському районі Харкова внаслідок атаки дронів горів гараж, автомобілі. Пошкоджень зазнали щонайменше 8 житлових будинків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 10 безпілотників атакували Харків та передмістя проти ночі 3 листопада. П'ять пожеж сталося у Харкові та області внаслідок масованої атаки ворожими безпілотниками.