Ракетний удар по терміналу Нової пошти на Харківщині: у лікарні помер один з постраждалих

Працівник термінала «Нової пошти» на Харківщині, який отримав поранення внаслідок ракетного удару вночі 21 жовтня, вранці 3 лютого помер у лікарні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.
«На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти», - йдеться у повідомленні.
Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених.
Слідство триває.
Приносимо співчуття рідним та близьким.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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