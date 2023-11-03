03.11.2023 09:03 Рита Парфенова

Ракетний удар по терміналу Нової пошти на Харківщині: у лікарні помер один з постраждалих

Працівник термінала «Нової пошти» на Харківщині, який отримав поранення внаслідок ракетного удару вночі 21 жовтня, вранці 3 лютого помер у лікарні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області.

«На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу «Нової пошти», - йдеться у повідомленні.



Станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених.



Слідство триває.

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