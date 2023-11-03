03.11.2023 09:37 Рита Парфенова

Військові рф знову обстріляли Коротич під Харковом: виникли пожежі

Опівночі російські військові скерували безпілотник на Харківський район.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

2 листопала близько 23:45 обстріляне с. Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.



Піздніше, близько 00:45 вже 3 листопада, ворог завдав по м. Харків удар попередньо 4-ма БПЛА-камікадзе типу "Шахед". Пошкоджено 2 гаражі, 4 легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, не діючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі.



До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.

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