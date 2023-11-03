Військові рф знову обстріляли Коротич під Харковом: виникли пожежі

Опівночі російські військові скерували безпілотник на Харківський район.
2 листопала близько 23:45 обстріляне с. Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.
Піздніше, близько 00:45 вже 3 листопада, ворог завдав по м. Харків удар попередньо 4-ма БПЛА-камікадзе типу "Шахед". Пошкоджено 2 гаражі, 4 легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, не діючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі.
До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.
Комментариев: 0
Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
влажность:
давление:
ветер: