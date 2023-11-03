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03.11.2023  09:37   Рита Парфенова

Військові рф знову обстріляли Коротич під Харковом: виникли пожежі

Опівночі російські військові скерували безпілотник на Харківський район.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

2 листопала близько 23:45 обстріляне с. Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.

Піздніше, близько 00:45 вже 3 листопада, ворог завдав по м. Харків удар попередньо 4-ма БПЛА-камікадзе типу "Шахед". Пошкоджено 2 гаражі, 4 легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, не діючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі.

До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 10 безпілотників атакували Харків та передмістя проти ночі 3 листопада. П'ять пожеж сталося у Харкові та області внаслідок масованої атаки ворожими безпілотниками.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  бпла, обстріл, харків, агрессия россии
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