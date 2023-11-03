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03.11.2023  01:03   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про обстріл та пожежу через прильоти у Харкові

Ворог знову бʼє по Харкову


Ігор Терехов повідомив про обстріл та пожежу через прильоти у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл міста:

"Ворог бʼє по Харкову. Є прильоти в одному з районів міста по цивільним обʼєктам.

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Там пожежа, яку локалізують наші рятівники.

Про постраждалих інформація уточнюється".

 

Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків
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