Ігор Терехов повідомив про обстріл та пожежу через прильоти у Харкові

Ворог знову бʼє по Харкову
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл міста:
"Ворог бʼє по Харкову. Є прильоти в одному з районів міста по цивільним обʼєктам.
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Там пожежа, яку локалізують наші рятівники.
Про постраждалих інформація уточнюється".
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