03.11.2023 01:03 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов повідомив про обстріл та пожежу через прильоти у Харкові

Ворог знову бʼє по Харкову



Ігор Терехов повідомив про обстріл та пожежу через прильоти у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформував про обстріл міста:

"Ворог бʼє по Харкову. Є прильоти в одному з районів міста по цивільним обʼєктам.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Там пожежа, яку локалізують наші рятівники.

Про постраждалих інформація уточнюється".