Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
3 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці 3 листопада по області та місту очікується туман, видимість 200–500 м. Вдень дощ.
Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с
Температура повітря: вночі 2 - 4° тепла, вдень 9 - 11° тепла.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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