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03.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.

листя

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

3 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці 3 листопада по області та місту очікується туман, видимість 200–500 м. Вдень дощ.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с

Температура повітря: вночі 2 - 4° тепла, вдень 9 - 11° тепла.

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Народні прикмети

  • Ясна безхмарна погода цього дня – це ознака швидкого зниження температури.
  • Теплий вітер цього дня віщує затяжне потепління.
  • Якщо сніг не тане, а затримується на гілках дерев, то снігопадів найближчими днями не буде.
  • Якщо до цього дня з дерев опало все листя, то зима буде холодною.
  • Сніг лягає на мерзлий ґрунт — наступного року буде добрий урожай хліба.
  • Якщо ж падає на сиру землю і не тане, то навесні рано зацвітуть проліски.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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