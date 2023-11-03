Гороскоп на 3 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
Настрій Овна може штормити, показуючи то мінус, то плюс. Гнів, радість, смуток, байдужість, прихильність, несподівана симпатія – будь-які кольори та відтінки емоцій можуть змінюватися з небаченою швидкістю. Якісь із них будуть викликані зовнішніми подіями, інші – переживаннями самого Овна. Щоб не стати слухняною іграшкою своїх почуттів, Овну необхідно контролювати емоції. Ну, чи хоча б намагатися.
Телець здатний витратити день на дрібниці - проте йому самому вони дрібницями здаватися не будуть. Зірки схиляють його до того, щоб перебільшувати важливість будь-якої дії та будь-якого слова, тобто у всьому робити з мухи слона! Це непогано в роботі, однак у спілкуванні екзальтованість Тельця може виводити оточуючих із себе. Спробуйте ставитись до всього з часткою гумору, інакше могутні емоції просто розірвуть вас зсередини!
Близнюки мають бути готові до того, що навколо люди звертатимуть на них підвищену увагу. Серед цих людей можуть виявитися і дуже важливі персони, від яких у житті та кар'єрі Близнюків багато залежить. Знаючи про це, Близнюки повинні постаратися у будь-якій ситуації показати себе з найкращого боку. Але навіть якщо це не вдасться, то не біда. Головне, будьте впевнені у собі, і ваша залізна впевненість передасться всім!
Раку необхідно стримуватися, щоб у спілкуванні з близькими людьми не перегнути ціпок! День схиляє його до запальності та загостреного самолюбства, завдяки чому Рак здатний побачити конфлікт навіть там, де його й близько немає. Там, де він є, Рак старанно роздмухує його до краю: його здатність тиснути на найболючіші точки на висоті. Тільки велике питання – чи принесе така перемога задоволення самому Раку? Навряд чи. А якщо так, то чи варто взагалі воювати?
Лев може відчути сильну потяг до всього нового і незвіданого! Звичні речі викликатимуть у нього нудьгу, а ось пристрасть до нових місць, нових знань, нових людей загостриться до краю. Щоб задовольнити цей дослідний свербіж, Леву необхідно хоча б у чомусь вийти за рамки повсякденного. Нехай це буде «лише» прогулянка новою вулицею, нова книга або нова страва в меню – повірте, воно того варте!
Діва буде схильна смітити грішми! Навіть якщо вона зазвичай обережно ставиться до витрат, її економність дасть збій, поступившись місцем щедрості і нерозсудливості. Особливо щедрою Діва здатна бути до тих, хто їй дорогий, їм вона просто не в змозі ні в чому відмовити! Втім, чому б іноді й не піддатися такому безтурботному пориву? Затягнути тугіше пояси можна і потім. Діва має слідувати за своїм серцем – але тільки в межах розумного, звісно.
Терези будуть чарівні подвійно: по-перше, у своїх власних очах, і по-друге – в очах оточуючих, яким передасться їх неймовірна впевненість у собі! Харизма Терезів допомагатиме їм і на роботі, і вдома, і у спілкуванні з людьми. Головне, не перегинати ціпок і не заноситися: якщо оточуючі побачать, що Терези дивляться на них зверху вниз, їх перевага випарується як дим, перетворившись на непробачний недолік.
Скорпіон матиме особливий магнетизм, навіть проти волі привертаючи увагу оточуючих до себе. Для цього йому не доведеться щось особливе говорити чи робити – його мовчання може виявитися не менш інтригуючим, ніж його слова. Зірки радять Скорпіонові використати це у своїх інтересах. Заведіть знайомство з потрібними людьми, забезпечте підтримку в якійсь справі. Або просто закрутіть голову комусь однією лише усмішкою і пильним поглядом у вічі.
Мозок Стрільця відкритий для нових ідей, а серце для екстремальних емоцій! Це чудовий день для того, щоб вийти зі звичної «зони комфорту» і спробувати щось нове та гостре. Ніщо не буде розбурхувати кров Стрільця сильніше, ніж балансування на межі звичного та незвичного, дозволеного та недозволеного. Флірт із незнайомцем? Неочікувана пропозиція? Екстремальний спорт? Чому б і ні? Все, що не заборонено, хоч би раз у житті треба спробувати!
Весь день у душі Козерога може зріти напруга та невдоволення. Оточуючі виводитимуть його із себе своєю неорганізованістю, а події – раз у раз виходити з-під контролю. При цьому не обов'язково це завдасть Козерогу якихось реальних збитків. Його здатний дратувати вже сам факт того, що все йде "неправильно", "не за планом". По-справжньому розрядити напругу Козерога здатний лише сильний емоційний сплеск. Будь-який – чи то банальний спалах гніву, чи вир любовних пристрастей.
Всі найвдаліші думки та проекти Водолія будуть пов'язані з іншими людьми. Бути на увазі, в курсі подій, пліток і чуток – ось запорука його успіху! Цілком можливо, що саме Водолій, завдяки своїй підвищеній комунікабельності, енергійності та непереборності зуміє завести відразу кілька вельми корисних знайомств. Або скористається цими якостями в романтичній обстановці, зачарувавши будь-кого, кого він захоче зачарувати.
Рибам слід бути обережнішими: можливий гострий конфлікт! Риби будуть налаштовані по-бойовому, нервово та непримиренно реагуючи на все, що відбувається довкола. Через це між ними та оточуючими можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко! Щоб не наробити справ, про які потім доведеться шкодувати, Рибам варто направити свою енергію в якесь корисне русло. Щось на кшталт «дрів на місяць наколоти, на рік кави намолоти» тощо. Після таких трудових подвигів їм буде не до сварок!
Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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