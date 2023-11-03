03.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 3 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Настрій Овна може штормити, показуючи то мінус, то плюс. Гнів, радість, смуток, байдужість, прихильність, несподівана симпатія – будь-які кольори та відтінки емоцій можуть змінюватися з небаченою швидкістю. Якісь із них будуть викликані зовнішніми подіями, інші – переживаннями самого Овна. Щоб не стати слухняною іграшкою своїх почуттів, Овну необхідно контролювати емоції. Ну, чи хоча б намагатися.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець здатний витратити день на дрібниці - проте йому самому вони дрібницями здаватися не будуть. Зірки схиляють його до того, щоб перебільшувати важливість будь-якої дії та будь-якого слова, тобто у всьому робити з мухи слона! Це непогано в роботі, однак у спілкуванні екзальтованість Тельця може виводити оточуючих із себе. Спробуйте ставитись до всього з часткою гумору, інакше могутні емоції просто розірвуть вас зсередини!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки мають бути готові до того, що навколо люди звертатимуть на них підвищену увагу. Серед цих людей можуть виявитися і дуже важливі персони, від яких у житті та кар'єрі Близнюків багато залежить. Знаючи про це, Близнюки повинні постаратися у будь-якій ситуації показати себе з найкращого боку. Але навіть якщо це не вдасться, то не біда. Головне, будьте впевнені у собі, і ваша залізна впевненість передасться всім!

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку необхідно стримуватися, щоб у спілкуванні з близькими людьми не перегнути ціпок! День схиляє його до запальності та загостреного самолюбства, завдяки чому Рак здатний побачити конфлікт навіть там, де його й близько немає. Там, де він є, Рак старанно роздмухує його до краю: його здатність тиснути на найболючіші точки на висоті. Тільки велике питання – чи принесе така перемога задоволення самому Раку? Навряд чи. А якщо так, то чи варто взагалі воювати?

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може відчути сильну потяг до всього нового і незвіданого! Звичні речі викликатимуть у нього нудьгу, а ось пристрасть до нових місць, нових знань, нових людей загостриться до краю. Щоб задовольнити цей дослідний свербіж, Леву необхідно хоча б у чомусь вийти за рамки повсякденного. Нехай це буде «лише» прогулянка новою вулицею, нова книга або нова страва в меню – повірте, воно того варте!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва буде схильна смітити грішми! Навіть якщо вона зазвичай обережно ставиться до витрат, її економність дасть збій, поступившись місцем щедрості і нерозсудливості. Особливо щедрою Діва здатна бути до тих, хто їй дорогий, їм вона просто не в змозі ні в чому відмовити! Втім, чому б іноді й не піддатися такому безтурботному пориву? Затягнути тугіше пояси можна і потім. Діва має слідувати за своїм серцем – але тільки в межах розумного, звісно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть чарівні подвійно: по-перше, у своїх власних очах, і по-друге – в очах оточуючих, яким передасться їх неймовірна впевненість у собі! Харизма Терезів допомагатиме їм і на роботі, і вдома, і у спілкуванні з людьми. Головне, не перегинати ціпок і не заноситися: якщо оточуючі побачать, що Терези дивляться на них зверху вниз, їх перевага випарується як дим, перетворившись на непробачний недолік.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон матиме особливий магнетизм, навіть проти волі привертаючи увагу оточуючих до себе. Для цього йому не доведеться щось особливе говорити чи робити – його мовчання може виявитися не менш інтригуючим, ніж його слова. Зірки радять Скорпіонові використати це у своїх інтересах. Заведіть знайомство з потрібними людьми, забезпечте підтримку в якійсь справі. Або просто закрутіть голову комусь однією лише усмішкою і пильним поглядом у вічі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Мозок Стрільця відкритий для нових ідей, а серце для екстремальних емоцій! Це чудовий день для того, щоб вийти зі звичної «зони комфорту» і спробувати щось нове та гостре. Ніщо не буде розбурхувати кров Стрільця сильніше, ніж балансування на межі звичного та незвичного, дозволеного та недозволеного. Флірт із незнайомцем? Неочікувана пропозиція? Екстремальний спорт? Чому б і ні? Все, що не заборонено, хоч би раз у житті треба спробувати!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Весь день у душі Козерога може зріти напруга та невдоволення. Оточуючі виводитимуть його із себе своєю неорганізованістю, а події – раз у раз виходити з-під контролю. При цьому не обов'язково це завдасть Козерогу якихось реальних збитків. Його здатний дратувати вже сам факт того, що все йде "неправильно", "не за планом". По-справжньому розрядити напругу Козерога здатний лише сильний емоційний сплеск. Будь-який – чи то банальний спалах гніву, чи вир любовних пристрастей.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Всі найвдаліші думки та проекти Водолія будуть пов'язані з іншими людьми. Бути на увазі, в курсі подій, пліток і чуток – ось запорука його успіху! Цілком можливо, що саме Водолій, завдяки своїй підвищеній комунікабельності, енергійності та непереборності зуміє завести відразу кілька вельми корисних знайомств. Або скористається цими якостями в романтичній обстановці, зачарувавши будь-кого, кого він захоче зачарувати.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам слід бути обережнішими: можливий гострий конфлікт! Риби будуть налаштовані по-бойовому, нервово та непримиренно реагуючи на все, що відбувається довкола. Через це між ними та оточуючими можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко! Щоб не наробити справ, про які потім доведеться шкодувати, Рибам варто направити свою енергію в якесь корисне русло. Щось на кшталт «дрів на місяць наколоти, на рік кави намолоти» тощо. Після таких трудових подвигів їм буде не до сварок!