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03.11.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов висловлює співчуття родині Валерія Шмуклера

Харківський міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття рідним та близьким Валерія Шмуклера - академіка, лауреата Державної премії України, Почесного громадянина міста Харкова, передає РЕДПОСТ .

 
«Все своє життя Валерій Самуїлович присвятив розвитку будівельної галузі. За його безпосередньої участі в Харкові були збудовані унікальні будівлі, в тому числі Регіональний центр послуг, реконструювалися Держпром, будівля БТІ тощо. Він був справжнім професіоналом своєї справи, який виховав в університеті міського господарства сотні висококласних фахівців, і пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.
 
Прийміть щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. Сил вам пережити це горе!» - говориться у співчутті.
 
Валерій Шмуклер помер сьогодні, 3 листопада, на 78-му році життя.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що сьогодні у лікарні зупинилося серце співробітника «Нової пошти», який постраждав від російського ракетного удару 21 жовтня.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, некролог
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