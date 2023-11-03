03.11.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов висловлює співчуття родині Валерія Шмуклера

Харківський міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття рідним та близьким Валерія Шмуклера - академіка, лауреата Державної премії України, Почесного громадянина міста Харкова, передає РЕДПОСТ .

«Все своє життя Валерій Самуїлович присвятив розвитку будівельної галузі. За його безпосередньої участі в Харкові були збудовані унікальні будівлі, в тому числі Регіональний центр послуг, реконструювалися Держпром, будівля БТІ тощо. Він був справжнім професіоналом своєї справи, який виховав в університеті міського господарства сотні висококласних фахівців, і пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.

Прийміть щирі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. Сил вам пережити це горе!» - говориться у співчутті.

Валерій Шмуклер помер сьогодні, 3 листопада, на 78-му році життя.

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