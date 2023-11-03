Ігор Терехов висловлює співчуття родині Валерія Шмуклера

Харківський міський голова Ігор Терехов висловлює співчуття рідним та близьким Валерія Шмуклера - академіка, лауреата Державної премії України, Почесного громадянина міста Харкова, передає РЕДПОСТ .
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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