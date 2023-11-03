Безробітний харків'янин пошкодив історичні памʼятки у центрі міста (відео)

2 листопада о 8:00 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про пошкодження памʼятників на площі Конституції.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом хлопець пішов з дому, поки опікунка виносила сміття.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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