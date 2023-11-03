03.11.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Безробітний харків'янин пошкодив історичні памʼятки у центрі міста (відео)

2 листопада о 8:00 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про пошкодження памʼятників на площі Конституції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група райуправління. Поліцейські провели огляд місця події. Поблизу пошкоджених історичних памʼяток правоохоронці виявили металеву частину сокири. Речові докази вилучені.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Працівники Харківського РУП № 3 провели всі необхідні першочергові слідчі дії для встановлення особи, причетної до злочину.

3 листопада в ході оперативно-розшукових заходів поліцейські райуправління спільно зі співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили особу правопорушника та його місцезнаходження. Зловмисником виявився 45-річний безробітній харківʼянин.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом хлопець пішов з дому, поки опікунка виносила сміття.