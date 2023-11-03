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03.11.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Харків'ян закликають дотримуватись правил експлуатації каналізації

Ремонтні бригади управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем КП «Харківводоканал» щодня усувають у будинках міста близько 40 засмічень господарсько-побутової каналізації, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив сьогодні, 3 листопада, керівник управління Валерій Харлан, у більшості випадків каналізацію використовують не за призначенням у гуртожитках, де встановлені спільні санвузли. При цьому співробітники підприємства постійно проводять роз'яснювальну роботу серед мешканців, але це питання залишається актуальним.
 
«Вологі серветки, будівельні та харчові відходи, підгузки, поліетиленові пакети, ганчір'я, пластикові пляшки та різне побутове сміття – все це ремонтники дістають при засміченнях комунікацій. Ось і днями в будинку на вулиці Полтавський Шлях господарі квартири примудрилися протягом дня кілька разів «забити» каналізаційний стояк будівельним сміттям.
 
Крім того, що бригади втрачають дорогоцінний час на ліквідації цих у більшості своїй складних аварій, ще системам водовідведення завдаються непоправні  механічні пошкодження. Тому, переконливе прохання до харків'ян суворо дотримуватись правил експлуатації господарсько-побутової каналізації», - зазначив Валерій Харлан.
 
 
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Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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