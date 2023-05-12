12.05.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно усувають аварію

Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району КП «Харківводоканал» оперативно усувають аварійні ситуації, що виникають на трубопроводах холодного водопостачання, передає РЕДПОСТ .

«Напередодні ремонтники у стислий термін ліквідували аварійну ситуацію на магістралі діаметром 200 мм на вулиці Обоянській. Великий обсяг відновлювальних робіт було проведено на вулиці Батайській. Тут упорядкували оглядовий колодязь, а також капітально відремонтували пожежний гідрант. Після виконання робіт усі території упорядковуються.

Колектив, під керівництвом досвідченого фахівця, Ігоря Кіма чітко справляється з поставленими завданнями і повністю контролює ситуацію з подачею води в районі», - повідомив майстер служби Ігор Лісконог.

У четвер бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» усунули 12 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували п'ять оглядових колодязів. Сьогодні ремонтники розпочали ліквідацію 11 аварійних ситуацій на трубопроводах міста.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники провели маштабні відновлювальні роботи у Слобідському районі.



